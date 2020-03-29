لمواجهة كورونا.. شباب "قرقشندة" بطوخ يطلقون حملة لتطهير قريتهم

دشن شباب قرية قرقشندة، بمركز طوخ، حملة لتعقيم وتطهير القرية بالجهود الذاتية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام شباب القرية المتطوعين بتطهير القرية على مدار الأيام الماضية، من خلال الجهود الذاتية بعيدًا عن أي انتماءات حزبية، ونجحت الجهود في تغطية القرية بأكملها وتطهير سيارات الأجرة التي تحمل الركاب.

وقال يسري جمال، أحد شباب الحملة، إن شباب القرية يقومون بهذا العمل بدافع من أنفسهم دون أي إنتماءات أو توجهات، وذلك من خلال توفير مواتير الرش الكبيرة، وشراء الكلور والمطهرات اللازمة لعمليات التعقيم، مناشدًا الأهالي بمنع الأطفال من الخروج من المنازل وقت أعمال التطهير.

وأضاف حسام الضبع، أحد الشباب المشاركين في الحملة، أنهم يقومون بهذا العمل التطوعي بصفة دورية يومًا بعد يوم من تلقاء أنفسهم، بتشجيع أهل الخير بالقرية لهم، حفاظًا على أنفسهم، وحماية لأهاليهم من وباء كورونا، مشيرًا إلى أنهم يقومون بأعمال الرش ليلًا حرصًا على حياة الأطفال.