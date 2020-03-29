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القليوبية تستغل أوقات الحظر في تطهير الشوارع وواجهات المنازل

كتب:

حسن صالح
02:13 م | الأحد 29 مارس 2020
جانب من التطهير ببنها

جانب من التطهير ببنها

واصلت محافظة القليوبية شن الحملات اليومية التى تنفذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، واستغلال خلو الشوارع من المارة أثناء تنفيذ قرار حظر التجوال لتعقيم  الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار.

وقام محافظ القليوبية بجولة، شملت مدن بنها وطوخ وقرية صنافير بقليوب وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال التطهير والنظافة.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين، وتُستكمل خلال ساعات الحظر ليلاً.