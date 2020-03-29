القليوبية تستغل أوقات الحظر في تطهير الشوارع وواجهات المنازل

واصلت محافظة القليوبية شن الحملات اليومية التى تنفذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، واستغلال خلو الشوارع من المارة أثناء تنفيذ قرار حظر التجوال لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار.

وقام محافظ القليوبية بجولة، شملت مدن بنها وطوخ وقرية صنافير بقليوب وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال التطهير والنظافة.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين، وتُستكمل خلال ساعات الحظر ليلاً.