فيديو.. القوات المسلحة تعقّم العتبة والموسكي والحسين والأسواق التجارية

وجّهت القوات المسلحة، الإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي، لميدان العتبة وحي الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومي، وميدان وجراج الأوبرا، وشارعي عبدالعزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة، التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر

كما شملت التوجيهات، تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين، لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

وتضمنت عملية التطهير والتعقيم، الدفع بعربات متحركة وأطقم التطهير المحمولة، لتنفيذ الأعمال الوقائية للطرق والممرات والحوائط وواجهات المباني، من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية، لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية، التي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها، باعتبارها من أهم المناطق التجارية في نطاق محافظة القاهرة.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم التي جرى اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، طبقا للمواصفات العالمية، بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال أعمال التطهير الوقائي للمنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري، وتماشيا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمجابهة انتشار "كوفيد 19"، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية.