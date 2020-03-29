شفاء 3 حالات من كورونا في الحجر الصحي بالإسكندرية

أعلن الحجر الصحي في مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، عن خروج 3 حالات جدد بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا عقب ظهور نتائج تحاليلهم سلبية، ليصبح عدد إجمالي حالات الشفاء التى تم علاجها بالمستشفى 14 حالة.

وأعلن المستشفى مساء أمس خروج 4 حالات بعد تعافيهم من الفيروس، وهم من ممرضات محافظة دمياط السبعة التى استقبلهم الحجر الصحي. واحتفل أطباء مستشفى الحجر الصحي بالعجمي، بخروج الحالات الثلاثة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.وحرص الأطباء على التقاط الصور التذكارية مع الحالات، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل، والتأكد من شفائهم من الفيروس.

وحاول أطباء المستشفى إدخال الفرحة على قلوب المرضى، خاصة مع بدء ارتفاع نسب الشفاء، وخروج 14 حالة من المستشفى وظهور نتائجهم سلبية.

يذكرأن الحجر الصحي في الإسكندرية استقبل 18 ممرضة من بينهم 7 ممرضات من محافظة دمياط، تماثل 4 منهن للشفاء، بالإضافة إلى ممرضة من محافظة القاهرة، و10 ممرضات من مستشفى الطلبة الجامعي.