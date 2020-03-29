إزالة عربات الطعام بكورنيش الإسكندرية لمنع انتشار كورونا

شن حي شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة عربات الطعام والمشروبات والباعة الجائلين بطريق الكورنيش، حفاظًا على سلامة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الشواطئ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع عربات الطعام والمشروبات بطريق كورنيش الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى رفع الباعة الجائلين بأسواق زنانيري وباكوس وأبيس وشوارع مصطفى كامل ومحطة السوق وطريق الكورنيش.