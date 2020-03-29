أحمد يروي تفاصيل إصابته بـ كورونا: شربت قهوة في كافيه به أجانب

خرج الشاب أحمد علي للعمل كسائق في مهنة ثانية تساعده على تدبير نفقات الحياة المتزايدة يومًا تلو الآخر، وذلك إلى جانب مهنته الأساسية كمعلم للغة العربية، لكنه لم يكن يعلم أن رحلته إلى مطار برج العرب ستكون سببًا في نكبته وإصابته بفيروس كورونا.

أحمد علي، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ووالد لطفلتين، روى تفاصيل إصابته بالفيروس لـ"الوطن"، قائلًا، كنت في مطار برج العرب قبل ثلاثة أسابيع لتوصيل مسافر، حيث أعمل على سيارة ميكروباص مملوكة لي لتساعدني على مصاريف الحياة، وهناك دخلت إحدى الكافيهات لتناول مشروب القهوة، وكان هناك أجانب كُثر، وشعرت ببعض الأعراض.

وأضاف: توجهت لمستشفى الصدر بدمياط بعد ارتفاع درجة الحرارة وتعب في الصدر، وأجريت أشعة أظهرت إصابتي بالتهاب رئوي مزدوج، وتم حجزي بالمستشفى، وتم عمل مسحة لي في نفس اليوم، ليتبين إصابتي بالفيروس وتم الاتصال بي من قبل وزارة الصحة في ذات اليوم.

وتابع "علي": وزارة الصحة طلبت مني بيانات كل من قمت بمخالطتهم، وتم الاتصال بهم، وتبين سلامة أفراد الأسرة .

ووجه رسالة للجميع قائلًا: "عليكم بالتزام بيوتكم، وعدم الخروج منها خلال تلك الفترة، فهذا الفيروس قاتل، وعلينا جميعا الالتزام واتباع ال والمكوث في المنزل وربنا ما يوريكم ما نحن فيه" .

وأشار "علي" إلى حسن المعاملة والرعاية الصحية داخل الحجر الصحي، مشيرًا إلى نظافة الأكل وتغليفه بعناية داخل الحجر، داعيًا الله أن تكون أسرته بخير، وألا يكون سببًا في تعب أحد منهم، لأن التعب صعب جدًا.