الأربعاء.. عرض حلقات "سنين وعدت" لـ أروى جودة ضمن مسلسل "إلا أنا"

يبدأ يوم الأربعاء المقبل، عرض أولى حلقات "حكاية سنين وعدت" عبر مجموعة قنوات "دي إم سي"، وهي الحكاية الثانية من مسلسل " إلا أنا".

وكانت شركة أروما ستوديو قد طرحت الإعلان التشويقي لها منذ عدة أيام، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دراماتورجي لعبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني.

المسلسل إخراج أحمد شفيق الذي يقدم مسلسل عشر حلقات للمرة الأولى في تاريخه مع استمرار تناوله لمشاكل المرأة في مسلسلاته.

وبطولة كل من النجوم أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزيز.