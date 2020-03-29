 ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في هولندا لأكثر من 10 آلاف

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في هولندا اليوم، ليتخطى عشرة آلاف حالة، وذلك بعد تسجيل 1104 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقرير اليوم، إن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا قد زادت 11 بالمئة ليصل إلى 10 آلاف و866 بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف المعهد الهولندي، أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

من جانبها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن معطيات أولية أظهرت ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا المستجد في لومبارديا، أكثر أقاليم إيطاليا تضررا بالوباء، بـ416 وفاة جديدة، مقارنة مع 542 وفاة قبل يوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن حصيلة الوفيات بالفيروس في الإقليم ارتفعت بذلك إلى نحو 6360 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات المحلية سجلت منذ أمس 1592 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 2117، أمس السبت، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للمصابين في لومبارديا (ومركزها العاصمة المالية ميلانو) بذلك الـ41 ألفا.