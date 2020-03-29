"الزراعة" تعلن أسعار تقاوي محاصيل الصيف: دون زيادة عن 2019

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد، دون زيادة في أسعار العام الماضي، حيث شملت تقاوي محاصيل "القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم".

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت أسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:

تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم، بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردي 10 أبيض، هـجين فردي 168 أصفر، هـجين فردي 176 أصفر، زنة الشيكارة 5 كجم، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 أبيض، هـجين ثلاثي 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وفيما يتعلق بأصناف القطن للوجه القبلى والوجه البحرى زنة الشيكارة 24 كجم بنفس سعر العام الماضي دون زيادة، 260 جنيها و12كجم، بسعر 130جنيها.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم.

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوي بأكثر من الأسعار المعلنة من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات في الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوي على رقم (0235694050)