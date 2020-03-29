"خليك في البيت".. تعرف على أفضل 7 مواقع تعليم عن بعد مجانية

مع دخول مصر في مرحلة حرجة لحصار فيروس كورونا المستجد، يجلس الكثير من المصريين في العزل المنزلي، ما يجعل الملل يتسلل إلى نفس الكثيرين، فماذا إذا كان يمكنك الاستفادة من ذلك الوقت.

وتحت شعار "خليك في البيت" ، تعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، بعض المقترحات لمواقع التعلم عن بعد، ونبذة عنها، وبعضها يقدم شهادات معتمدة عند إتمام المساق التعليمي.

منصة Skills Bank E-Learning

هي منصة تعليمية متخصصة في مجال المحاسبة والبنوك، تقدم دورات "أون لاين" مع مدربين، بعدة لغات، ومتوفر بها اللغة العربية، وتهدف لتطوير المهارات الفردية في مجال المحاسبة، ويمكنك أن تتفاعل مع المدربين.

منصة دروب

هو أحد برامج وزارة العمل السعودية، التي تعمل على تطوير مهارات الأفراد في الإدارة واللغات المختلفة، من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى للشباب، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

وتحتوي منصة "دروب" على عدد كبير من البرامج التدريبية الإلكترونية، ويتطلب الأمر التسجيل فقط، ويمكنك الحصول على الدورات التدريبية التي تحتاجها.

جامعة هارفارد

واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ومن أقدم جامعات العالم وأفضلها، تقع في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية. أسسها القس البروتستانتي جون هارفارد عام 1636، لتناظر جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بريطانيا.

وتقدم الجامعة عددا من الكورسات والتدريبات لتطوير الأشخاص، ويمكنك الحصول على المساقات التعليمية للحصول على منحة لدراسة في واحدة من جامعتها.

منصة رواق

هي منصة تعلم عن بعد تقدم مواد علمية مجانية باللغة العربية في شتى المجالات والتخصصات، يقدمها أكاديميون متميزون من مختلف أرجاء العالم العربي.

وتلك المواد التعليمية متاحة للجميع ويتم تجديدها أسبوعيًا، ويمكن أن تتابعها وأن تتفاعل مع المحاضرين وزملاء الدراسة أينما كنت وفي الوقت الذي يناسبك.

موقع تدرب

هو منصة تهدف إلى تمكين الجميع من الحصول والاستفادة من علوم وخبرات أفضل المدربين والاستشاريين من أي مكان وفي أي وقت يكونون فيه من خلال أفضل التقنيات المتاحة على الإنترنت بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمدربين للوصول إلى جمهور أكبر، وتقدم المادة العلمية بشكل مجاني.

موقع كورساتي

يتيح هذا الموقع الكثير من التدريبات المسجلة، والتي يمكنك التفاعل معها، في حوالي 15 مجالا ما بين الأديان، الأعمال والتجارة والتسويق، الاقتصاد والإدارة، والتربية والتعليم وغيرها من المجالات.

مؤسسة إدراك

إدراك هي منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر (MOOCs).

تم تأسيس إدراك بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، وهي تقدم مجموعة من التدريبات العلمية، في العديد من المجالات منها الإدارة والأعمال، والصحة، والإعلام، والتي تسمح التفاعل معها مع المدربين، وتقدم شهادة معتمدة بعد اجتياز الاختبارات.