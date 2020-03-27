"خليك في البيت واكسب فلوس".. 5 وظائف إلكترونية من المنزل

مع انتشار وباء كورونا المستجد، أصبح الكثيرون يجلسون في منازلهم، ما يزيد بالشعور بالملل أو الزهق، خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من 7 مساءً إلى 6 صباحًا، وإغلاق الأماكن الترفيهية، كما أن البقاء في المنزل حرم البعض ممن يعملون في وظائف بدوام جزئي من هذا الراتب.

لذا تعرض عليك "الوطن" بعض الاقتراحات يمكن من خلالها تحقيق ربح مادي من المنزل من العمل عن بعد..

الترجمة

إذا كنت تجيد التحدث بأكثر من لغة، فأن الكثير يبحثون عن أشخاص لديهم القدرة على الترجمة عن بعد، للعمل كموظف حر، ويمكنك تلقي المستندات المطلوب ترجمتها على البريد الإلكتروني، ثم إرسالها مترجمة بعد الحصول على الأجر المتفق عليه.

هناك العديد من المواقع المعروفة التي تعمل كوسيط بين المترجم وصاحب العمل، يمكنك الوصول إليها عن طريق البحث عن جوجل.

ناسخة محتوى

في تلك الوظيفة، تقوم بتحويل الملفات الصوتية إلى مكتوبة، وهي تشمل العديد من الأمور ما بين ندوات، محاضرات علمية، ومن مميزات تلك الوظيفة أنها بلا وقت محدد، ويمكنك العمل في أى وقت ترغب فيه.

مختبر مواقع

الكثيرون من أصحاب المواقع الجديدة، يرغبون في الحصول على تقييم حقيقي لمواقعهم، من حيث المحتوى ومعرفة مميزات وعيوب، لذلك فإنهم يجرون عددا من الاختبارات المدفوعة الأجر، والاختبار لا يستغرق إنجازه أكثر من ربع ساعة، ويمكن التقدم للوظيفة من خلال موقع "User Testing" أو "User Zoom".

باحث على الإنترنت

يبحث المسوقون عن أشخاص لديهم قدرة البحث عبر الإنترنت نظير مقابل مادي، وهناك العديد من المواقع التي توصل طالب بصاحب العمل بعد الحصول على نسبة من الطرفين.

مدخل بيانات

تلك الوظيفة لا تحتاج إلى السرعة في الكتابة على الكمبيوتر، والتعامل مع برامج الأوفيس المختلفة، وغالبًا ما تكون إدراج بيانات وأسماء وعناوين عملاء.