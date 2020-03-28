خليك نشيط في البيت.. كورسات رقص معاصر "أون لاين" مجانا للجمهور

أعلن مركز الرقص المعاصر عن إتاحة المدربين لحصص المركز "أون لاين" مجانًا للجمهور، عبر الصفحة الرسمية للمركز على الفيسبوك واليوتيوب، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة مع تطبيق قرار حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.

وتقدم الحصص عدد من حركات الرقص المعاصر مثل "three steps" و"around the world"، وذلك إيمانًا من المركز بأنّ التمارين اليومية تعمل على تعزيز نظام المناعة كما تخفف التوتر.

ويقدم المركز الحصص من خلال "لايف" عبر الفيسبوك الساعة 9 صباحًا و8 مساءً، ولا يشترط لمتابعة الحصص أن تكون لديك خبرة سابقة فهي مقدمة لجميع المستويات ومبسطة مع التركيز على تشغيل الجسم كله بأمان، كل ما عليك أن تستمع إلى المدرس بحرص وافعل ما يشير إليه لك، وتأكد من الوضع المناسب للجسم واتبع التعليمات.

وأشار المركز إلى أنّه يمكنك بالقيام بالحصة مرتين يوميًا، طالما أنك تتبع برنامجًا منظمًا بشكل جيد، كما حذر أنّه إذا لم تأخذ وقتًا كافيًا للراحة بين التدريبات فقد يؤدي ذلك بإصابة نفسك، فيمكنك القيام بحصة البار في الصباح واليوجا في المساء للاسترخاء.

كما أنّه لا يحتاج الجمهور للمعدات حيث يمكنك استبدال بعض المعدات بمواد من المنزل على سبيل المثال؛ استخدم زجاجات المياه كأوزان- استخدام منشفة كسجادة- استخدام قميص قديم كشريط داينو- استخدم سترة ككتلة يوجا- استخدم كرسي/طاولة بدل البار.