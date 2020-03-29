فيديو من منزله.. رئيس الإنجيلية يوجه رسالة: سنعبر رغم خطورة الوباء

وجه الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، رسالة إلى الأقباط من منزله في ظل الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "خليك في البيت".

وحملت الرسالة عنوان: "كيف نرى الأمل وسط الأزمات؟"، مشيرا إلى أن أفضل ما يمكن عمله في وقت الأزمة هو أن نعود لكلمة الله، ومهما كانت خطورة الوباء، بيقين الإيمان برب الحياة، نستطيع أن نعبر هذه الأزمة.

وقال زكي: "صحيح أنه يوجد قلق وخوف، ولكن المسيح يستطيع أن يأتي في وسط العواصف ليعطي طمأنينة وسلام."

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/PcEgypt.net/videos/267084020952745/?t=0