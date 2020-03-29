البنك الأهلي: وضع حد للإيداع والسحب يهدف لتقليل تداول العملات الورقية

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الصحة العامة هي الأساس للحفاظ على الموظفين وعملاء البنوك، ونظرا لصرف المعاشات والرواتب خلال فترة حظر التجوال ولكثرة التردد على ماكينات الـATM، تم إصدار قرار من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب من الماكينة 5 آلاف جنيه، كما أن وضع حد للسحب والإيداع يهدف لتقليل تداول العملات الورقية للحفاظ على صحة المواطنين

وأضاف أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذه الخطوة تأتي للسماح لأصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم وعدم الانتظار لفترة طويلة أمام الماكينات بعد سحب آخرين مبالغ كبرى مما يتسبب في إفراغ الماكينات من الأموال، خاصة أن هناك نحو 6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات معاشاتهم أقل من 2000 جنيه.

وأشار إلى أنه جرى فتح الإيداعات للشركات والأفراد ولا مشكلة فيها، مع إتاحة شراء شهادات جديدة، وإتاحة سحب وإيداع العملات الأجنبية بأي مبالغ، وأي شخص يجرى تحويل أموال له من الخارج بأي عمله يجرى سحبها بالكامل، منوها بأن جميع البنوك في مصر لديها سيولة ضخمة، وحجم الأقراض من البنوك المصرية تصل لـ50% فقط، وليس هناك علاقة بين السيولة والبنكنوت.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي أتاح كافة التحويلات والماكينات مجانًا ويمكن لأصحاب المعاشات استخدام أي ماكينة على مستوى الجمهورية لسحب الأموال بدون رسوم.