"فوده": استمرار أعمال تطهير مدن جنوب سيناء بشكل يومي

واصلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال التعقيم والتطهير بجميع شوارع وأحياء وقرى مدينة طور سيناء، لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن أعمال التعقيم تتم خلال توقيت تطبيق حظر تجول المواطنين، لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة، بالتنسيق بين مجلس مدينة الطور وإدارة الحماية المدينة.

واكد محافظ جنوب سيناء، على استمرار أعمال الرش والتعقيم بشكل يومي ليس بمدينة الطور فقط، ولكن بجميع مدن المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.