تفاصيل القبض على اليوتيوبر "مودة الأدهم" وصديقتها بتهمة خرق الحظر

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل القبض على "اليوتيوبر"، مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

حيث أوضح المصدر، أن المتهمتان كانتا تصوران فيديو لنشره على مواقع التواصل "فيس بوك"، و"انستجرام"، وتم ضبطهما من قبل فريق من مباحث القاهرة الجديدة، وحجزهما داخل نقطة شرطة "ميدنيت" لحين ترحيلهما إلى قسم التجمع الأول.

وأوضح المصدر أنه بفحص هاتف اليوتيوبر "مودة الأدهم، تبين أنها سجلت فيديو منذ أيام ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خرقها حظر حركة المواطنين.

وأكد المصدر الأمني أنه من المرجح أن يتم تنفيذ العقوبة عليها ودفع كفالة مالية قدرها 4 آلاف جنيه هي وصديقتها.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافى رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها من سكان "مدينتي"، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وأثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط المتهمة وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضرا رقم (64 إداري لسنة 2020).