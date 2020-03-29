الحكومة تواجه "الفيروس" بزيادة قطارات المترو والسكة الحديد ومتابعة تنفيذ القرارات الاحترازية

واصلت الحكومة جهودها للسيطرة على فيروس كورونا، فى خامس أيام فرض حظر التجول، بزيادة عدد القطارات على الخطوط الفرعية والضواحى بالسكة الحديد، والدفع بقطارات إضافية بالمترو، لمواجهة زحام الركاب، وإنتاج جامعة القاهرة 5 أطنان مطهرات يومياً.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج 5 أطنان مطهرات يومياً لتوافر خط إنتاج به 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلّب أوتوماتيك، ما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، فى كلية الزراعة، كما أن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتراً يومياً من الچل المطهر. وأوضح «الخشت»، فى بيان أمس، أن المطهرات التى يتم إنتاجها هى «كحول چل، صابون للأيدى بمطهر، منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر»، طبقاً للمعايير المصرية القياسية التى تُستخدم للحد والوقاية من كورونا، مشيراً إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة المطهرات بعد الإنتاج بمعـمل الميكروبيولوجى التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، عن طريق مراقبة جودة المنتجات باستخدام تركيزات مختلفة على العديد من المسببات المرضية لضمان فاعلية المنتجات.

من جانبه قام كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية، لمحطة رمسيس للسكك الحديدية، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس الركاب، وتفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر، واطمأن على عدم التزاحم وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور الكمامات والقيام بتطهير وتعقيم كافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب.

وتفقد وزير النقل كل أرصفة المحطة من رصيف 1 حتى رصيف 11، واستمع لشكوى من أحد الركاب على رصيف 8 بأنه حجز فى قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام، ولكن القطار أصبح نهاية رحلته أسيوط بسبب الحظر، فوجّه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان، على أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن، ثم توجه الوزير إلى قطار رقم 951 غير المكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق واطمأن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.

"المترو": خطة للتعامل مع أى راكب يُشتبه فى إصابته بالفيروس

من جهته، كشف أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، عن أن الشركة وضعت خطة للتعامل مع أى حالات يُشتبه فى إصابتها أو تظهر عليها أعراض فيروس كورونا خلال رحلة القطارات، تتمثل فى إيقاف القطار الذى تستقله الحالة فى أول محطة، وإنزال الراكب، واتخاذ كافة الإجراءات، بنقله إلى وحدة الإسعاف المتنقلة فى المحطة لعمل الإسعافات الأولية له، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإنزال جميع الركاب من العربة وتعقيمها بالكامل واتخاذ كافة إجراءات الوقاية فى حالة تأكيد إيجابية الحالة بعد التحليل.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، انتظام حركة القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى، مشيراً إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل. وأوضح أنه تمت زيادة عدد القطارات بخطوط الضواحى والفرعية، لمنع تكدسات الركاب داخل العربات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمواجهة زحام الركاب.

فى نفس السياق عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف اجتماعه اليومى بالفيديو كونفرانس، حيث ناقش الأعضاء آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزى لمساندة القطاع السياحى والعاملين به. وأكد الاتحاد، فى بيان أمس، أن المناقشات تطرقت إلى الإجراءات الوقائية التى اتخذها الاتحاد وتضمنت إنشاء قناة على «يوتيوب» تبث مناهج التدريب فى الـ6 مواد المقررة ضمن التدريب الذى يقدمه الاتحاد للعاملين من خلال تنفيذه للمشروع الذى يموله الاتحاد الأوروبى ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية ضمن برنامج إصلاح التعليم والتدريب الفنى، على أن تكون هذه القناة نواة لمشروع تدريب تفاعلى أكبر وأشمل مستقبلاً يساهم فى مشروع التدريب عن بُعد الذى يأمل الاتحاد فى تنفيذه قريباً.

ووجّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، باستمرار المحاكم الابتدائية فى تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس ولمدة أسبوعين، مع استمرار ‏العمل الإدارى بالمحاكم خلال هذه الفترة فى أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسييره، ووفقاً ‏لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وأن يكون حضورهم وانصرافهم على فترتين، منعاً للتزاحم على وسائل المواصلات كالتالى: 8.30، 9.30 صباحاً، 2 و3 مساء، وهو ما صدرت به ‏تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة.