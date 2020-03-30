بعد إغلاق الكنائس.. رجال الكنيسة يتواصلون عبر واتساب ويوتيوب

عمد عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التواصل مع كهنة الكنائس التابعين له عبر وسائل التواصل الحديثة، في ظل إجراءات غلق الكنائس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعقد الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية وذلك من خلال البث المباشر، عبر قناة اليوتيوب، حيث دار الحديث عن سبل الخدمة البديلة الآن في ظل الظروف الراهنة، ومنها الاجتماعات والتربية الكنسية من خلال البث المباشر، وإطلاق مسابقات.

كما طالب الأنبا مكاريوس، من الكهنة تقديم رسالة رجاء للشعب، ونزع الخوف عنهم، وأنها فرصة للهدوء ومراجعة النفس، والاشتراك معًا في الصلاة من أجل مصر والعالم حتى يتحنّن الله ويجوز بنا هذه الفترة العصيبة،

وشارك في الاجتماع مئة سبعة وستون كاهناً.

وبدأت إيبارشية شبرا الخيمة، منذ أيام استئناف أنشطتها الرعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة مجموعات الدردشة على تطبيق "واتساب"، حيث أنشأ الأنبا مرقس مطران الإيبارشية مجموعة دردشة على "واتساب" لمجمع كهنة الإيبارشية باسم "ثمار الكورونا" لدراسة الكتاب المقدس والتناقش في الموضوعات والمفاهيم الروحية، وكذلك أنشا عدد من الكهنة مجموعات لأبناء كنائسهم لافتقادهم والتواصل معه.