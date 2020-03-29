نقيب الفلاحين: حان الوقت لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

قال الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الوقت مناسب الآن لتطبيق القانون الذي طال انتظاره بمنع تداول الدواجن الحية، لافتا إلى أن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية، له أهمية كبيرة جدا إذا طبق الآن حيث إنه الوقت المناسب لتقبل العاملين بهذا المجال تطبيق القانون للمساهمة في الحد من انتشار الأمراض وخاصة مرض كورونا المرعب.

وأضاف أبوصدام، في بيان: أن حظر تداول الدواجن الحية سيخفض من أسعار الدواجن ويساهم في حماية الصحة العامة من انتشار الأمراض ويساعد في الحفاظ على نظافة البيئة بالتوازي مع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على وباء كورونا.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن العاملين بهذا المجال أخذوا الوقت الكافي منذ عام 2009 وحتى الآن لتغيير طريقة بيعها من الدواجن الحية إلى المبردة أو المجمدة، مشيرا إلى أن الخطورة تكمن في تجمع المواطنين وترددهم على هذه المحال وطريقة الذبح العشوائية التي تدار بها هذه المحال، ما يجعلها بؤرا لانتشار الأمراض والأوبئة.