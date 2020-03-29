مجلة الكرازة تنشر غدا عددها الجديد إلكترونيا بدلا من ورقيا بسبب كورونا

أعلنت مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشر العدد الجديد من المجلة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي والصفحات الكنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، غدا الاثنين، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بسبب حظر حركة المواطنين المفروض حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

ومجلة الكرازة التي يرأس تحريرها حاليًا الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، أسسها البابا شنودة الثالث بعد رسامته أسقفا للتعليم، كانت تصدر شهريا اعتبارا من 1965 عبر الكلية الإكليريكية، وتولى رئاسة تحريرها، حتى منحته في العام التالي نقابة الصحفيين عضويتها.

وتوقفت المجلة بعد خلاف بين الأنبا شنودة والبابا كيرلس السادس الذي وصفها وقتها بمجلة الكرازة، إلا أنه بعد وصول البابا شنودة إلى الكرسي البابوي عام 1971 عاودت المجلة الظهور لتظهر أسبوعيا، قبل أن تتوقف بعد قرار الرئيس السادات بعزل البابا وعادت للظهور مرة أخرى عام 1985 لتصدر نصف شهرية، واستمرت المجلة ورقيا حتى وفاة البابا شنودة، ومن بعده أسند البابا تواضروس المجلة للأنبا مكاريوس.

وتعد هذه أول مرة تصدر المجلة إلكترونيا دون العدد الورقي منذ صدورها قبل 55 عاما.

كانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس"، أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.