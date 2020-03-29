مصرع نقيب وأمين شرطة في انقلاب سيارة خلال عملهما بسوهاج

لقى نقيب وأمين شرطة مصرعهما في انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث انقلاب لسيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه محافظة أسيوط، دائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة شرطة 2 كابينة، ونتج عن الحادث مصرع كلا من النقيب عصام عبدالفتاح الشحات، وأمين الشرطة محمد أنور، وتم نقل الجثتين للمستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.