  اليمن يؤكد حرصه على إحلال السلام الدائم رغم التصعيد الحوثي المستمر

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، حرص اليمن المستمر على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث وتجاوبها مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه الخاص إلى البلاد، مارتن جريفيث، بما يعزز جهود العالم في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والتركيز على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية اليمني اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل مواجهة المشروع الإيراني التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب صالح، عن تضامن اليمن مع جهود مواجهة انتشار كورونا المستجد، الذي تتعرض له غالبية بلدان العالم، متمنياً السلامة لكل شعوب العالم وتجاوز هذه الجائحة وأضرارها الفادحة، مشيرا إلى التصعيد الحوثي المستمر والاعتداء على المدن والأحياء السكنية والمواطنين ومواقع الجيش الوطني وإخلال الميليشيات بكل جهود السلام.

وأوضح المسؤول اليمني، "أن الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تخوض مند الوهلة الأولى معركة دفاعية لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، مدينا بشدة استمرار اعتداءات الحوثيين وإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

نائب الرئيس اليمني: الممارسات الهمجية للحوثيين تقوض جهود السلام

وأضاف صالح، أن الممارسات الهمجية للحوثيين والمتمثلة في التصعيد العسكري وإطلاق الصواريخ، والتي كان آخرها تلك التي استهدفت مدينتي جازان والرياض، تقوض جهود السلام وتناقض بشكل واضح إعلان الميليشيات الانقلابية القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بالتهدئة لتكريس الجهود في مواجهة تبعات انتشار كورونا.

من جهته، جدد السفير الأمريكي، دعم بلاده للشرعية ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، لافتا إلى الدور التخريبي الذي تتبناه إيران وتنفذه عبر وكلائها في اليمن والمنطقة.