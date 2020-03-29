نجيب ساويرس: أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء حظر التجول

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الصراع العالمي بين قطبي تشغيل الاقتصاد رغم أزمة كورونا كما يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار آخر يتبنى وجهة نظر الإنسان قبل الاقتصاد، حيث ذكر أنه من أنصار عودة العمل فورًا بعد انتهاء فترة حظر التجول، "الاقتصاد لازم يشتغل خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهي تتركز في شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الدولة قللت من آثار تفشي كورونا في مصر، داعياً وزيرة الصحة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأعراض فور شعورهم بها، وأن يتم عزله منزلياً في غرفته وتلقي العلاج المناسب بدلاً من زيادة حالات الوفاة بسبب تأخر وصول الإصابات لأنها تخشى أن تذهب للحجر.