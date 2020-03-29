الرئاسة: نسب المصابين في مصر منخفضة مقارنة بدول العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بصرف مكافآت استثنائية منتظمة لكافة العاملين بالمستشفيات، خاصة العزل، الحميات، الصدر، والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، من صندوق تحيا مصر.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر "نشرة التاسعة"، على القناة الأولى، أن الرئيس السيسي وجه باستكشاف إمكانية وفرص التصنيع المحلي لبعض المستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا، مثل الأقنعة الطبية "ماسكات"، وأجهزة التنفس الصناعي، بحيث تصنع وفق المعايير الدولية واستكمال أي نقص في هذا المجال.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة قدمت عرضَا شاملًا ومتكاملًا عن جهود وزارة الصحة والإحصائيات التي تمت في مصر بالنسبة لحالات الإصابة والاستشفاء والوفاة .

وتابع: "النسب بالنسبة لتعداد السكان والكثافة السكانية منخفضة جدًا بالنسبة لما يحدث في العالم، ونسبة الشفاء عالية، وفق بروتوكول علاج يوضع من قبل لجنة علمية مشكلة بتوجيهات من الرئيس السيسي داخل وزارة الصحة تضم خبراء وأطباء ومستشارين وأطباء من وزارة الصحة وأساتذة جامعة، بمجهود مصري خالص".