مسلسلات رمضان تواجه كورونا بـ"التصوير الداخلي"

واجه صناع مسلسلات رمضان المقبل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بتعديلات على جدول التصوير، والاكتفاء بالمشاهد الداخلية أولا، مع إرجاء التصوير الخارجي لحين تحسن الأوضاع.

وتخوض مسلسلات رمضان سباقا مع الزمن مع اقتراب حلول الشهر الكريم وعدم اكتمال أغلب الأعمال، فضلا عن الصعوبات في تصوير المشاهد الخارجية نتيجة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، إلى جانب فرض حظر التجوال الليلي، والذي يحول دون الخروج للشارع.

صناع المسلسلات يحرصون على تعقيم موقع التصوير

ولجأ عدد من صناع المسلسلات إلى تغيير خريطة التصوير والتركيز على المشاهد الداخلية لحين تحسن الأوضاع وإمكانية العودة للتصوير في الشارع مرة أخرى.

وحرص صناع المسلسلات على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات على فريق العمل، إلى جانب توفير قفازات طبية للوقاية من الوباء.

ومن بين المسلسلات التي غيرت خريطة التصوير لتمنح الأولوية للمشاهد الداخلية "دهب عيرة"، للفنانة يسرا، حيث عادت للبلاتوه مرة أخرى بعد أن كانت في راحة بسبب كورونا استمرت لمدة أسبوع.

وجرى التصوير بفيلا في حي المعادي، ويخوض المخرج سامح عبدالعزيز سباقا مع الزمن لتصوير جميع المشاهد الداخلية أملا في تأكيد اللحاق بموسم رمضان وتسليم الحلقات الأولى للقنوات الفضائية.

و"دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان.

والخطوة نفسها اتخذها صناع مسلسل "تيمون وبومبا" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، حيث حرصا على التصوير في ديكور داخلي باستوديو بمنطقة شبرامنت، مع مراعاة الالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة للوقاية من كورونا المستجد.

وكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات وتسليمها للقنوات الفضائية التي ستعرض العمل.

ويشارك في البطولة لطفي لبيب وعارفة عبد الرسول وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة والتي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على أحمد فهمي وأكرم حسني إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسي في الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

وواصل محمد رمضان كذلك تصوير مشاهد مسلسله "البرنس" داخل ديكور حي شعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث انتهى مخرجه من تصوير أكثر من نصف أحداثه، ويأمل الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأطلق رمضان حملة ترويج للمسلسل بنشر البوستر الدعائي له، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهرمحمد رمضان سجينا في الصورة، حيث تشهد الأحداث دخوله السجن ظلما نتيجة صراعات مع أشقائه.

والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان.

والمسلسل هو التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما بعد مسلسل "الأسطورة" عام 2016.