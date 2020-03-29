الحياة كانت صعبة.. توفيق عبدالحميد يتحدث عن تحويل سيارته الملاكي إلى تاكسي

قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه بعد تكريمه في يوم المسرح المصري في المهرجان القومي فتح شهية كل المحطات وأجهزة التواصل لإجتماعي سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية بعمل حوار معه، فألهمني الله بفكرة عمل حوار واحد حصري مع جهة واحدة وسيطلب أكبر مبلغ يقدر الحصول عليه وسوف يتبرع بالمبلغ لمكان يعالج البسطاء والفقراء وبالسؤال اكتشفت أن أكثر مكان يستحق الدعم هو مستشفي أبو الريش للأطفال، لافتاً إلى أنه بما أن هذا المبلغ بما إنه جاء بدون أن يعمل به ولكن من نتاج حب وتقدير الناس فهم أولي به وينبغي أن يذهب لهم فتبرع به لمستشفى أبو الريش.

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحدث اليوم، أن حادثة تحويل سيارته الملاكي لتاكسي كانت في القرن الماضي منذ سنة 90 تقريباً كانت الحياة صعبة وغير قادر على العيش ولا يوجد شغل سوي من المسرح، والمسرح لا يعطي المردود لكي تعيش كموظف بحالة جيدة، فقال أنه خلال هذه الفترة اشتري سيارة وقرر أن يقوم بتحويلها لتاكسي في الليل لتساعده على العيش، وأنه في الوقت لم ينفع تحويلها وكان هذا لحكمة لم يعلمها بعد ذلك عندما شاء الله بتجاوز هذه الفترة وعمل وعرفته الناس.

وتابع، أنه منذ سنة 2000 وحتي 2010 كان هناك شيئان أريد القيام بهم وهم أخذ إعتراف من الناس بأنه فنان وليس في شهادة المعهد أو الوظيفة، وتظبيط حياته من خلال امتلاك منزل وبيت ومبلغ في البنك، وفي عام 2010 قررت العمل بالمزاج وللمتعة ولا أريد أدوار متكررة أو متشابهة وأسعي دائما إلى التميز.

وأكد أن تحويل سيارته الملاكي لتاكسي كان منذ سنة 90 ولا أكررها الآن "ده أنا ابقي مجنون ومش من المنطقي أني مبقاش قادر أعيش ولما يجيلي مبلغ أروح أتبرع بيه ولكن أتبرع بنصه أو بربعه وأعيش بالباقي"، وأن سبب هذه الشائعة صفحات الفيس بوك المزيفة التي تحمل اسمي وصورتي وليس أنا وأن صفحتي الوحيدة على الفيس بوك أقوم بتجميدها حالياً ولا تحمل أي أصدقاء.