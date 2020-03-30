في حضور مساعد الوزير.. افتتاح غرفة عمليات النجدة بالأقصر بعد تطويرها

افتتح اللواء طارق علام، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، اليوم، مبنى غرفة عمليات النجدة، بمحافظة الأقصر، وذلك بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها.

شهد الافتتاح كلا من اللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، واللواء عصام ياسين، نائب مدير أمن الأقصر، واللواء عصام مهني، مساعد المدير للأمن العام، وعدد من قيادات المديرية و مسؤولي الجهات الرقابية.

وكانت "الداخلية" قد افتتحت منذ أشهر قليلة مبنى السجل المدني الجديد بمركز ومدينة إسنا وعدة نقاط شرطة بقراها استمراراً لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى متطورة، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية