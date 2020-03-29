وزيرة الصحة: نسب الشفاء من كورونا في مستشفيات الأقصر وأسوان عالية جدا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات الحجر الصحي بالأقصر وأسوان، شهدت نسب شفاء عالية جدًا، موضحة أنها لا تستطيع ربط ذلك بارتفاع درجة الحرارة في الأقصر وأسوان، حيث إن منظمة الصحة العالمية، رفضت الربط بين ارتفاع درجات الحرارة، وقتل الفيروس، "عشان كده مقدرش أقول كده بشكل مباشر".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "اللي عاوز أقوله، إن دي حاجة ملحوظة عندنا جدا جدا جدا، إن نسب الشفاء عالية في الأقصر وأسوان، بنفس بروتوكول العلاج، بنفس معدلات الإصابة وخطورتها".

وتابعت: "إحنا عندنا برضوا مستشفى النجيلة، نسب الشفاء فيها عالية"، مستنكرة من انتقاد البعض بعزل العاملين في قطاع السياحة 14 يومًا، مؤكدة أن هذا نوع من أنواع التأمين لهم، وكان ضمن إجراءات احترازية، أشادت بها منظمة الصحة العالمية، "الحمد لله نسب الحالات اللي طلعت إيجابية فيهم قليلة".