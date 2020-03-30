بخاف أخرج من البيت.. مصري في أمريكا يروي أوضاع انتشار كورونا هناك

يستمر فيروس كورونا في الانتشار بشكل واسع في الويات المتحدة الأمريكية، حيث تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا من 1000 حالة وفاة على مدار شهر إلى أكثر من 2000 وفاة في يومين فقط، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقبل أيام أصبحت الولايات المتحدة صاحبت أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم، لكن دول أخرى تشهد نموا سريعا أيضا.

يروي هاني فؤاد، أحد أبناء الجالية المصرية في أمريكان أن الوضع في الولايات المتحدة سيئ للغاية، فانتشار الفيروس أصبح بمعدلات مرتفعة جدا، مما خلق حالة من التخوف لدى جميع المواطنين هنا، "بخاف أخرج من البيت وبقى في نقص في المستلزمات الطبية".

وأضاف فؤاد لـ"الوطن"، أن الشركة الهندسية التي يعمل بها منحته إجازة ويجري تنفيذ المهام المطلومة منه في المنزل، موضحا أن جميع الشركات سمحت لموظفيها بالعمل من الخارج خوفا من انتشار فيروس كورونا بين حالات أكبر.

وأكد الشاب المصري، أن سيارات التعقيم تجوب الشوارع بهدف القضاء على أي تواجد محتمل للفيروس، والشوارع والطرقات الرئيسة خاوية من المواطنين، فالكل يخشي الخروج من منزله خوفا من الإصابة بالفيروس.

وتابع أنه كلما مرة أمام مستشفى، يشاهد سيارات الإسعاف تحمل المرضى لدخل المستشفى، أو تحمل موتى للخارج.