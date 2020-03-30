محافظ بورسعيد: نعمل على مدار الساعة لتوفير كافة السلع بالأسواق

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر لأهالي محافظة بورسعيد على استجابتهم لقرار رئيس الوزراء وإيقاف التحركات، والتزامهم حتي خلال ساعات النهار والتحركات تكون على قدر إحتياج كل مواطن، وطمأنتهم على حركة الميناء والصادرات والواردات والمناقشة مع بعض المصدرين والموردين ولا توجد أدنى مشكلة.

وأضاف الغضبان، خلال حواره مع مراسل صدى البلد مصطفى الشيمي، في برنامج على مسؤوليتي، أن مصانع الإنتاج في بورسعيد تعمل حتى الآن ولم تتوقف وتعمل بكامل طاقتها، مصنع الدقيق الذي يورد للمحافظة والمحافظات المجاورة، والمصنع الاستراتيجي زيت الطعام يعمل بكامل طاقته أيضا ليوفي متطلبات السوق المحلي ويصدر للخارج، بالإضافة لمصنع المنظفات، مؤكدا أن المواد التموينية متوفرة تماما ومصانع مصر تعمل على مدار الـ24 ساعة لتكفي الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.

وتابع محافظ بورسعيد، أنه يوجد رقابة على المواد التموينية ومدي كفاءتها والتي تكفي من 3 شهور وحتي 15 شهر، وأن كل التجار في المحافظة مستجيبين للأسعار التي وضعتها الوزارة، وناشد المواطنين بعدم التكالب على السلع التموينية.

وأوضح الغضبان، أنه كان يوجد تكالب اليوم على السنترالات لتسديد إشتراكات النت، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع الإمكانيات من خلال التحول الرقمي للمحافظة، خدمة الكول تون، خدمة الفيزا كارت، وخدمة الفوري وإستخدامهم بدلا من التزاحم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة اتخذت إجراء غلق الشواطئ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالنسبة لفيروس كورونا المنتشر.