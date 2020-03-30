رئيس بنك القاهرة: قرار حد السحب يهدف لإخلاء الماكينات لأصحاب المعاشات

وصف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، قرارات وضع حد للسحب والإيداع بأنها إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة وتخفيض استخدام الكاش نظرًا لاحتمال كونه مصدرا لانتقال العدوى.

وأضاف فايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان من المهم إصدار قرارات لتخفيض حد السحب والإيداع داخل الفروع نظرًا لأن الفترة المقبلة تعتبر فترة حرجة: "عندنا شريحة كبيرة من المواطنين 8 مليون هيصروف المعاشات خلال الأيام الجاية ودي خطة لتقليل المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلي".

وأوضح فايد أن هذه القرارات تهدف لتشجيع المواطنين للحد من استخدام النقود الورقية واستخدام القنوات الكترونية والرقمية مواطنين والتعامل من خلال القنوات المنتشرة والموجودة.

وأشار فايد إلى أن تحديد حد السحب اليومي بـ5000 جنيه نظرًا لأن قاعدة كبيرة من المعاشات لا تتخطى 5000 جنيه، مضيفًا: "عاوزين يبقى لهم سيولة وندي فرصة لهم اننا نخفف الزحام على فروع البنك"، مطمئنًا المواطنين على عدم وجود أي قيود على التحويلات.

وأكد فايد أن سحب 30 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة يعتبر شيئا غير طبيعي "سحب 30 مليار حركة مش طبيعية ودور البنك المركزي أنه ينظم السحب والإيداع داخل البنوك"، مشيرًا إلى أن ما حدث "مواطنون سحبوا أموالا لزيادة السلع، ولا داعي أن نخلق زيادة سحب على النقد بدون داعي وبنطمن كل المتعاملين على القطاع المصرفي إن الأموال موجودة ولكل البنوك فتح كل الاعتمادات لشراء السلع، وأن السلع متوافرة القرار اللي صدر النهاردة مؤقت ومتفائلين إننا نعدي الأمور بسلام".