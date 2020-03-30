"مستر محمد".. يستغل وقت حظر التجول في السعودية بتطوير لغته الإنجليزية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة الأربعة لمقيمين في المدينة المنورة وجدة.

وأشار إلى تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة، لافتا إلى شفاء 29 إصابة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

ويقول محمد إبراهيم، مدرس لغة إنجليزية في المملكة العربية السعودية، إنه ملتزم بالجلوس في المنزل ويتابع مع الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن": "كنت أود السفر إلى مصر والعودة إلى زوجتي وأبنائي لكن أحرص على سلامتهم وصحتهم، وأقضي وقت فراغي في مشاهدة الأفلام الأجنبية التي أعشقها، وأنشط ذاكرتي في اللغة الإنجليزية واستغل هذا الوقت في مراجعة القواعد وأزيد من الثروة اللغوية لدي، فأنا أحب تعلم المزيد".

وتابع مدرس اللغة الإنجليزية لـ"الوطن": "لدى أصدقاء كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة، وأطمئن عليهم لا سيما الأصدقاء في بريطانيا وبالطبع أصدقاء الطفولة والمرحلة الجامعية في مصر".

واختتم إبراهيم حديثه لـ"الوطن": "الإجراءات في المملكة العربية السعودية الخاصة بصحة وسلامة المواطن جيدة، والأمن السعودي يطبق الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة السعودية تقوم بدورها في توعية المواطنين بشكل دائم وهذا ما يشعرني بالاطمئنان لاسيما وأنا أحافظ على سلامتي من خلال غسيل اليدين دائما بالكحول والمطهرات".