أحمد يونس لسيدات مصر: إنتم ستات بـ100 راجل

وجَّه الإعلامي أحمد يونس كلمته لسيدات مصر بأن يومها ليس يوم 21 مارس وعيد الأم فقط، "الست المصرية وست كل الدنيا أنتي السنة كلها بتاعتك والست المصرية بالذات لازم أقولها أنتي ست الناس أمي، أختي، مراتي، بنتي، أنتي أحلي حاجة في حياتنا كلنا".

وأضاف يونس، من خلال برنامجه أتوبيس السعادة، المذاع على فضائية Dmc، أن كل من يقول إننا متحيزين للست المصرية نقول لهم نعم متحيزين لها أكثر من مرة، ونظرا لأن السيدات المصريات يتميزين بالعطاء تم تأسيس مبادرة مستورة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي عبارة عن مشروعات صغيرة للست المصرية، وقروض بدون فوائد للوقوف بجانب أسرتها ومساعدة زوجها، مؤكدا "أنتي الست اللي بـ100 راجل، وإحنا عاوزين نتعلم منك الجدعنة، وندعمها".

مبادرة مستورة انطلقت من وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المرأة المعيلة بتمويل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر"، لمساعدتهن بأن يصبحن عناصر فاعلة في المجتمع، فهن أمهات بسيطات، إما أرامل أو يساعدن أزواجهن، أفنين سنوات حياتهن من أجل أسرهن، لتوفير حياة كريمة دون الحاجة للمساعدات.