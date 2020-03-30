أول صور لإيناس عزالدين من داخل حميات إمبابة بعد إصابتها بكورونا

نقلت، منذ قليل، الفنانة إيناس عز الدين إلى مستشفى حميات إمبابة بعد أن أعلنت عن إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كانت إيناس قد قدمت شكر خاص لوزارة الصحة على استجابتهم السريعة لها، قائلة :"من كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة و اهدوا واطمئنوا أهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".

وكانت "عز الدين" أعلنت في وقت سابق إصابتها بكورونا، وقالت : "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفي حجر منزلي لوحدي ومش بختلط بأي شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة إلا إذا الحالة سائت ساعتها بيحصل عزل طبي في أحد مستشفيات الحجر الصحي".

وتابعت: "ده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع في العالم كله مش في مصر بس إن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة أنزل أي مستشفى عادية جنب بيتي".

وأضافت: "نزولي المستشفى وأنا مصابة معناها إني هعدي كل شخص في طريقي ومفيش مستشفى مجهز إنها تستقبل حالات إلا المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة ودي الوزارة اللي بتحول عليها الحالات اللي محتاجة إنها تتعزل في مستشفى والفيروس ليه درجات فيه درجات بتتابع من البيت مع وزارة الصحة وبيتعملها حجر صحي منزلي وفيه حالات بتتدهور فبيدخلوها العزل الصحي بالمستشفيات".

وأردفت: "مفيش أي داعي للذعر ولا نشر الهلع بين الناس أبدا ولا فيديوهات صريخ وصويت ولطم كل ده بيخوف ويرعب الناس وبيخلي فيه طاقة سلبية تخلي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض وتخلي المناعة تضعف لأن العامل النفسي بيرفع المناعة".

وتابعت: "مافيش حاجة حتى الآن اسمها علاج كورونا الإجراءات المتبعة معايا في حالة الألم أو التهاب الحلق أو الصداع آخذ باراسيتامول أو بنادول أو ادول 500 وتقوية المناعة بفيتامين دي وفيتامين سي وآكل الخضار وفواكه تحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والكيوي والليمون والموز وشرب سوايل دافية والابتعاد عن المشروبات الباردة ووقف السكريات نهائيا".

وواصلت: "الفيروس انتقل ليا وانا راجعة من المغرب من اسبوعين في الطيارة عن طريق شخص كان مصاب و ما قالش و هو كان عارف وتم اكتشاف اصابته لما وصل مصر".