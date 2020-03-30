تتواجد في "حميات إمبابة" بسبب كورونا.. إيناس عز الدين: بلاش قلق

وجهت المطربة إيناس عز الدين، الشكر لكل من سأل عنها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إيناس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هيتم احتجازي بالمستشفى شكراً لكل اللي سألوا عليا أنا بخير وإن شاء الله أزمة وهتعدي بسرعة ومافيش أي شيء وأنا قوية بربنا وبدعواتكم ليا وما تخافوش وما تترعبوش كل داء وله دواء واللي مكتوب بنشوفه بطلوا تترعبوا وترعبوا بعض أرجوكم".

وذهبت إيناس إلى مستشفى حميات إمبابة بعد إعلان إصابتها، حيث قالت: "أنا في عربية الإسعاف وطالعة على حميات إمبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية واستهزاء أو هزار ومع ذلك مش بتمنى إنهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه.. علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".

وظهرت إيناس أيضا في فيديو جديد وهي في انتظار سيارة الإسعاف، وقالت فيه: "وأنا في انتظار سيارة الإسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ووزارة الصحة على سرعة الاستجابة وما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا أهم حاجة ما تنشروش الذُعر والخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".

يذكر أن المطربة إيناس عز الدين كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما أثار قلق وخوف الجمهور عليها.