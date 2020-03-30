تحت عجلات قطار.. تفاصيل انتحار وزير ألماني قلقا على بلاده من كورونا

هربا من فيروس كورونا وتأثيره الكارثي على اقتصاد البلاد، اختار وزير مالية ولاية هسن الألمانية، توماس شيفر، الانتحار تحت عجلات قطار مدينته السريع وفق ما أعلن رئيس حكومة الولاية فولكر بوفيير، حيث عُثر على جثة الوزير الذي يبلغ من العمر 54 عاما.

وقالت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد، أن الوزير المنتحر ترك رسالة تعبر عن قلقه من كورونا ونتائجه على الاقتصاد، فيما أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار وفق المحققين.

وخلّف توماس شيفر طفلين مع زوجته، وأمضى أكثر من عقدين من عمره مساهماً في السياسة العامة لبلاده على المستويين المحلي والوطني، حيث يعد واحداً من ذوي الخبرة الكبيرة في الأمور المالية، حيث ذكرت تقارير محلية أن شيفر كان نشيطاً جداً في عمله خلال الفترة الأخيرة في مواجهة أزمة كورونا.

وقال رئيس حكومة الولاية المقرّب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي كان شيفر عضوا فيه، "اليوم يمكننا أن نعتبر أنه كان لديه قلق بالغ".

وأثارت الوفاة المفاجئة لشيفر المنتمي لحزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل (المسيحي الديمقراطي)، صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، خاصة وأنها تحاول اجتياز أزمة انتشار "كورونا".