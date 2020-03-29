398 وفاة بكورونا في ألمانيا

ذكرت السلطات الألمانية، اليوم، أنّ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وصل إلى 389 حالة، وإجمالي الإصابات وصل إلى 52 ألفا و547 حالة، حسب ما أفادت فضائية "SKY NEWS عربية"، في نبأ عاجل.

من جانبه، صرح هيلجي براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حديث لصحيفة Tagesspiegel اليومية، بأنّ الحكومة لا تنوي تخفيف الإجراءات المشددة التي اتخذتها في مسعى لردع تفشي الفيروس حتى 20 أبريل المقبل على الأقل.

وتشمل الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف مارس، حسب ما قال مدير مكتب ميركل، إغلاق المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمؤسسات الرياضية، وتعليق كثير من الشركات عمليات الإنتاج.