أرملة جورج سيدهم: شكرت الله على وفاة نادية لطفي قبل زوجي.. ولم أخبره بموتها

قالت الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الراحل جورج سيدهم، إن زوجها كان يقظًا جدًا ومتابعا جيدا لكل شيء حوله خلال فترة مرضه، ولم تتراجع حالته الصحية إلا آخر 48 ساعة فقط، موضحة أن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم قالت لها إنها ستجمع كل أعمال الراحل.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "جورج إنسان قبل أن يكون فنان.. إنسانية جورج يفرد لها كتب، الجانب الإنساني كان عالي عنده بشكل شديد".

واستكملت: "شكرت ربي على وفاة زوجي بعد رحيل الفنانة نادية لطفى.. كنت أخشى أن تموت الفنانة نادية لطفى إذا سمعة خبر وفاة زوجي.. وأنا لم أخبره برحيل نادية حتى وفاته لأني أعلم تماماً كيف ستكون حالته لو علم برحيلها".