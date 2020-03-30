الإبراشي: السيسي رد الاعتبار للأطباء بعدما ظُلموا في العقود الماضية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، وكذلك إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية يُعد ذلك إعادة اعتبار للأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية الذين ظلموا خلال العقود الماضية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هذه القرارات تعد إعادة اعتبار للأطباء الذين شعروا أنهم ظلموا خلال العقود الماضية ودعماً للشعب المصري، مشيدًا بإطلاق اسم الجيش الأبيض على الأطباء لكونهم يقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا.

وتابع: "الشعب المصري ساحراً في وقت المحن والأزمات يلتحم المصريين، الشعب كان ساحراً عندما أطلق مسمى الجيش الأبيض، على كافة العاملين فى المنظومة الطبية التي بها الكثير من الجنود المجهولين"، منوهًا بأن هناك مجتمعا جديدا يتشكل فيما بعد تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتمثل في الاهتمام بالنبوغ الطبي والعلمي.