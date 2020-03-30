وزيرة الصحة عن مواجهة كورونا: مفيش عبّارة بتعدي غير لما نحلل لركابها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة استلمت أجهزة تنفس صناعي حسب الاحتياجات التي طلبتها، وما زال التوريد "شغال"، موضحة أن صندوق تحيا مصر أمد الوزارة بأجهزة تنفس صناعي وأكثر من جهاز آخر يتم استخدامه في غرف العناية المركزة، "هي دي مصر العظيمة، اللي كل المؤسسات تعمل في وقت واحد، دي دولة مؤسسات ونعمل جميعنا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه يتم إجراء تحليل لكل القادمين إلى مصر عبر المنافذ البرية والبحرية وكذلك الجوية "حال استقبال عالقين"، موضحة: "مفيش عبَّارة بتعدي غير لما نحلل لكل الناس اللي فيها، وكذلك المنافذ البرية وبنطلع منهم إصابات، بس ده عمل صعب وشاق".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الجيل الحالي من الأطباء وكذلك الجيل السابق لم يشهد هذا النوع من الفيروس، لذلك من الصعب التوقع بمدى تأثير الفيروس بارتفاع درجات الحرارة أو متى يزاد وينشط أو متى يقل، ولكن الجميع يعمل وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعا موسعا مع كل وزراء الصحة في كل دول العالم، وقامت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية بعرض تجربتهم.