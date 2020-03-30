وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصري عالق في الولايات المتحدة مطلع أبريل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن اللجنة التي شُكلت لإدارة ملف المصريين العالقين في الخارج شُكلت من وزارات متعددة الهجرة والخارجية والصحة والخارجية والطيران المدني كحلقة متصلة، موضحة أن "الخارجية" كان عليها دور كبير في الاتصال بكافة السفارات في الخارج لحصر الأعداد.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن اللجنة وضعت الاولوية للعالقين بخلاف المقيمين وبدأت جهود وزارة الطيران في تنسيق الرحلات مع الدول المضيفة للعالقين عبر التنسيق حول إمكانية تسيير خطوط طيران بين الدول عبر شركة مصر للطيران.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أنه من المنتظر في مطلع أبريل بدء إجلاء العالقين المصريين في الولايات المتحدة الامريكية البالغ عددهم قرابة الألف عالق من خلال التنسيق الكامل وتحديد نقطة ارتكاز يتجمع بها العالقين لإجلائهم في كارولينا وتكساس وغيرها باستثناء نيويورك التي ستتأخر قليلاً في ظل تفاقم الأوضاع.

وناشدت الوزيرة، الجالية المصرية العالقة في أمريكا بالتواصل وتسجيل البيانات عبر السفارة المصرية هناك أو القنصليات التابعة وعددها أربعة ومنتشرة في عدد من الولايات المختلفة.