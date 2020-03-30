كورونا في مصر.. أبرز أرقام بداية أسبوع حذرت منه وزيرة الصحة

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، نكون قد بدأنا في ثالث أيام الأسبوع السابع من دخول فيروس كورونا إلى مصر، وهو الأسبوع الذي حذرت منه هالة زايد وزيرة الصحة.

زايد قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الأسبوع السابع شهد ذروة الإصابات في عدد من الدول المتضررة بفيروس كورونا، متمنية ألا تشهد مصر السيناريو ذاته.

ومع مرور يومين من الأسبوع المفصلي، فإن أرقام المصابين لم تشهد حتى الآن ارتفاعًا في معدل الإصابات بالفيروس عن الأسابيع السابقة، ونستعرض لكم أبرز الأرقام التي شهدها اليومين الماضيين:

أبرز أرقام بداية الأسبوع السابع

- شهد أول يومين من الأسبوع ارتفاع إجمالي الإصابات من 536 إلى 609، بواقع تسجيل 73 حالة في يومين.

- شهد أول يومين من الأسبوع ارتفاع إجمالي الوفيات من 30 إلى 40 حالة، بواقع تسجيل 10 حالات في يومين.

- شهد أول يومين من الأسبوع ارتفاع إجمالي حالات الشفاء التام من 116 إلى 132 حالة، بواقع شفاء 16 حالة في يومين.

- شهد أول يومين ارتفاع إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية من 147 إلى 182، بواقع زيادة 35 حالة.

- شهد اليوم الثاني تسجيل 7 إصابات أقل عن اليوم الأول من الأسبوع.

- شهد اليوم الثاني تسجيل حالتين وفاة أقل عن اليوم الأول من الأسبوع.

- 88% من مصابي كورونا حالتهم بسيطة أو متوسطة حسب تصريحات وزيرة الصحة.