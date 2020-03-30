خبير: لو ظهر كورونا قبل 2015 لأعلنت مصر إفلاسها وجاع الشعب

قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد نجم، إنّ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعد مصر كثيرا في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وعرقلة عمليات الإنتاج.

وأضاف نجم، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ العالم كله يواجه أزمة اقتصادية لم تحدث من قبل نهائيا، كما أنّها معقدة وغير واضحة، مؤكدا أنّه لا يوجد ما يثبت نظرية المؤامرة الأمريكية في هذه الأزمة، خاصة أنّ الاقتصاد الأمريكي تأثر بشدة، لكنه سيظل من أقوى الاقتصاديات في العالم، كما أنّ المنافسة بعيدة بينه وبين الاقتصاد الصيني، إذ إنّ الأخير ما يزال يصنف عالميا، على أنّه اقتصاد ناشئ.

وتابع نجم، أنّ الاقتصاد المصري قادر على تحمل تداعيات أزمة كورونا عالميا، خاصة بعد تأكيد المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، أنّنا حققنا نجاحات عالية في البرنامج، وحاليا لدينا احتياطي نقدي يكفي لمدة 10 أشهر مقبلة، في حين أنّنا قبل 2015 لم يكن لدينا إلا احتياطي يكفي 3 أشهر فقط، لهذا إذا كانت كورونا ظهرت قبل 2015 كانت مصر ستعلن إفلاسها وكنا سنجوع.