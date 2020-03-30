نقابة الزراعيين تبدأ تطهير قريتين بالوادي الجديد للوقاية من كورونا

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الأجهزة الفنية بالنقابة بمحافظة الوادي الجديد، قامت بالتنسيق مع إدارة مركز مدينة الخارجة ومديرية الزراعة بالوادي الجديد، بتوفير جميع أدوات المطهرات والأقنعه الواقية ورش المطهرات في قريتي جناح وبورسعيد، ضمن خطة النقابة للمساهمة في تطهير القري للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأضاف "خليفة" أن دور النقابات المهنية هو دور أصيل للحفاظ على مكونات الدولة المصرية والتي من أهم عناصرها العنصر البشري الذي يشكل أساس التنمية، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدولة من إجراءت إحترازية لحماية المواطن والصحة العامة.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة بالحد من التحرك خارج المنزل إلا في أضيق الحدود مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية، موضحا أن هناك أبطال يمثلون دروعا للوقاية من الأمراض الوبائية وهي الأجهزة الصحية والقوات المسلحة والشرطة والتي تعمل جنبا إلي جنب لحماية أركان هذه الدولة.