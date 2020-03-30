وزير الأوقاف: آثار انتشار كورونا قد تغير موازين القوى في العالم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن انتشار فيروس كورونا يعد اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب، والنجاح المبكر لأي دولة في مواجهته يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، أن قضية مواجهة كورونا لم تعد مسألة عادية، بل هي تحدٍ جديّ كبير، فمواجهة انتشار كورونا اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب، فالنجاح المبكر لأي دولة في مواجهة انتشار هذا الوباء يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع، واعتبارها نموذجا متميزا في إدارة الأزمات والقدرة على مواجهتها، في حين أن تفشي الوباء في أي دولة من الدول وعدم تمكنها من التخلص السريع من آثاره المدمرة صحيًّا واقتصاديًّا سيعوق بالطبع تقدمها لسنوات، مما يجعل من مواجهة هذا الوباء والعمل على التخلص السريع منه ومن آثاره تحديًا حقيقيًّا يتطلب عزيمة وإصرارا كبيرين من الدول والشعوب على تخطي هذه المحنة.

وطالب وزير الأوقاف المصريين لضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات مؤسسات الدولة في الإجراءات الوقائية، واستخدام أقصى درجات الحسم مع المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن عالم الغد لن يكون عالم الأمس، بل إن ما تسفر عنه آثار انتشار هذا الفيروس ربما تسهم في إعادة تشكيل كثير من التحالفات الدولية والإقليمية في كثير من مناطق العالم، وربما تغير موازين القوى في كثير من مناطق العالم بل ربما موازين القوى الدولية.