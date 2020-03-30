إيران تعلن تخطي مرحلة ذروة انتشار كورونا في عدة محافظات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم، تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا، منها قم وجيلان ومازندران في شمال البلاد ومركزي في وسطها.

وأشار رضا ملك زادة مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا، إلى تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين للمراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، ومنها البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المراكز العامة، وتقليل الحركة داخل المدن، مضيفا أنه في حال الالتزام بالتعليمات سيجرى احتواء المرض خلال أسبوعين، وإلا فستحتاج إيران إلى شهر ونصف الشهر؛ للخروج من ذروة حالات الإصابة بالفيروس.

كانت الصحة الإيرانية أعلنت أن عدد الاصابات بكورونا في البلاد بلغ حتى أمس نحو 38309 حالة، والوفيات 2640، ووصلت حالات الشفاء إلى 12391 شخصا.