مختار جمعة: أزمة كورونا كشفت خيانة أبواق الجماعات المتطرفة المأجورة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أننا بحاجة لمواجهة انسداد الأفق لدى جماعات التطرّف التي جمدت عقلها في أزمة كورونا الأخيرة.

وقال الوزير في بيان له: "عالم ما بعد كورونا سيحتاج من كثير من المؤسسات إعادة ترتيب أولوياتها، سواء في مجال الصحة، أم في مجال التعليم، أم في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي، أم في مجال الخطاب الثقافي والخطاب الديني والعناية بفقه النوازل".

وأضاف: "الطامة الكبرى في الخطاب الديني تكمن في انسداد أفق غير المتخصصين ممن لا حظَّ لهم من العلم النافع، ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يلموا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل، أو فقه المقاصد، ودون أن يفرقوا بين الكليات والجزئيات أو يفقهوا مراد الشارع منها، فيقفوا عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، فيقعوا في العنت والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم الخاطئ المتحجر.

وطالب وزير الأوقاف بتصحيح المرجعيات، بالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل مجال دون تلقي أي معلومات في الشأن العام سواء الديني أم الثقافي أم الأمني أم القانوني من غير أهل الاختصاص أو من الصفحات أو المواقع المجهولة أو المشبوهة فضلا عن مواقع الجماعات المتطرفة وكتائبها الإلكترونية المأجورة وأبواقها الإعلامية الخائنة العميلة بَيِّنة الخيانة والعمالة، مع تطبيق القانون بحسم تجاه كل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن واستقراره.