باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية يقدم وصفة لصنع "جيل مطهر" بالمنزل

قال الدكتور سامح أبوزيد، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه على السيدات بالمنازل استخدام المياه والصابون بشكل دائم ودوري، وفي خارج المنزل يجب استخدام كحول الأيثانول، ومع الابتعاد تماما عن الكحول الميثانول السام على المواطنين.

وأضاف "أبوزيد" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" بنشرة الأخبار والمذاع على فضائية "DMC"، أنه على السيدات الراغبات في التصنيع تحضير "جيل معقم" فعليهم شراء "معلقتين كبار كربابول على لتر مياه، ومادة تراي ميثانول أمين يتم أخذ 10 سم منه ويتم التقليب جيدا، مع وضع 300 ملم كحول إيثانول 70%، وهو ما سينتج لتر وربع من الجيل المعقم يكفي لشهر كامل للسيدة وأسرتها"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية قد أوصت بتطهير الأسطح بالكلور بتركيز 0.05%: "معلقة كبيرة كلور على لتر مياه تفي بالغرض تماما، ويتم تطهير وتعقيم الأسطح وأوكرة الباب للقضاء على الفيروس لو موجود".

وأكد أن تلك التركيبات الكيميائية يتم شرائها من شارع الجيش وهو المتخصص في بيع المطهرات والخامات الخاصة بالكيماويات.