جوائز مالية.. "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة اعرف بلدك "أون لاين"

تنظم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية المسابقة الفنية "اعرف بلدك أون لاين"، بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب وتشجيع الموهوبين منهم فنيا، ضمن حزمة الأنشطة والبرامج البديلة لهذه الفترة الراهنة والتي تنفذها الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

تفاصيل المسابقة

- المسابقة خاصة بالمرحلة العمرية من عمر 18 حتى 40 عامًا.

- تدور فكرة المسابقة حول اختيار أفضل صورة فوتوغرافية للمحافظات التي تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رحلات اعرف بلدك إليها وهي (الأقصر / أسوان / القاهرة/ الجيزة/ الوادي الجديد / المنيا/ الفيوم / الإسكندرية / بورسعيد / جنوب سيناء) على أن يتم اختيار محافظتين من المحافظات العشرة السابقة الذكر كل أسبوع.

- وتدور المسابقة هذا الأسبوع حول اعرف بلدك بمحافظتي القاهرة وأسوان ليتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لكل من محافظة القاهرة وأسوان.

يجهز الشباب صورة فوتوغرافية لمحافظة القاهرة وأسوان وفق الشروط التالية:

1. الصورة المقدمة تكون من عمل المتسابق jpg بجودة عالية للهواة أو غير المتخصصين، وRaw للمتخصصين.

2. مسموح باستخدام برامج معالجة جودة الصورة فيما يخص تحسين قيمة الألوان دون التغير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج.

3. التصوير بأي نوع من أنواع الكاميرات.

4. أي عمل يستخدم فيه وسائل تقنية أو جرافيكية يذكر بين قوسين (تصوير فوتوغرافي تجربيبي) وإن لم يذكر ذلك تستبعد الصورة.

5. تستبعد الصورة المنقولة أو المأخوذة من على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

6. ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

7. يشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط.

8. أن يكون العمل إبداعا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة.

9. ممنوع التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيًا.

10. كتابة نبذة عن نوع الكاميرا المستخدمة.

11. كتابة فلسفة الصورة في 3 أسطر.

12. تعتبر الصور المقدمة للاشتراك في المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها.

13. تستقبل وزارة الشباب الأعمال على بوابة مصر للشباب والرياضة خلال الفترة من 31 مارس حتى 3 أبريل 2020 من هنـــــــــا.

14. يتم فرز الأعمال المقدمة إلكترونيًا ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

15. يتولى تحكيم المسابقة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، على أن يتم منح الفائزين جوائز مالية لكل محافظة على حدة.