ضبط عاطل بحوزته 113 قطعة آثار في المنيا

تمكن ضباط قطاع الأمن العام من ضبط عاطل بحوزته 113 قطعة أثرية في المنيا، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات وردت أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي في المنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبط في مسكنه وعثر بحوزته على 113 قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنيا أفادوا بأثريتها، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

واعترف المتهم بحيازته القطع المضبوطة بقصد الاتجار، وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.